台北市長柯文哲領導的北市府，向來標榜正直誠信、公開透明，但北市議員苗博雅15日質疑，議員索取市府官派及外聘的董監事、顧問相關出缺勤、學經歷、薪資獎金，竟都不予提供，財務報表也不給看，根本肥貓天堂，且京華城容積率審議案、性平會也不公開透明。柯承諾，整個規定全部重訂，3個月內會完成通案檢討。

苗博雅質詢，柯上任後，法務局訂下「北市府各局處提供市議會及議員資料處理指引」，但卻連市府官派及外聘董監事的照片、學經歷、電話、薪資獎金、出缺勤都不提供，難怪出現爽領156萬元獎金的都更中心副執行長洪志生，根本是肥貓天堂。

苗博雅指出，她還跟公運處要大都會客運的財務報表，但公運處卻以涉及商業機密與股東權益為由，不予提供，市府拿納稅人的錢投資給這些公司，竟不受議會管轄。

法務局長袁秀慧答詢，絕對不同意各局處藉此迴避議員索資，法務局已通函給各局處，財務報表可提供就提供，會統一檢討制度，並會宣達給各局處。柯則說，整個規定會全部重訂。

苗博雅也提到，京華城容積率從392％變560％，現在又變成678％，但在都委會的會議記錄中，竟規避委員的名字，性平會的的會議紀錄還事後加料，柯標榜的公開透明顯然只做半套。副市長彭振聲說，因京華城都委會還在「研議案」，但下次會全程公開；柯承諾，市府有60幾個委員會，3個月內會完成通案檢討，看公開透明擴大到什麼程度。

(中時 )