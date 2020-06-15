WeTV《創造營2020》驚見PTT表特版人氣正妹，來自泰國的鄭乃馨（Nene）因外表清新可愛，4年前被PTT網友PO照分享，她被讚好可愛，讓人有戀愛感，黃子韜更誇她歌唱實力如CD，讓他有心動感覺。她在節目第二階段，人氣排名爬升到第二，撼動第一名席位，才學一周中文就勇敢參賽，讓人欽佩她的勇氣。

Nene被起底是理科女生，學習土木工程，節目曝光她搬磚塊照，被網友形容是「工地西施」，也有網友稱她外表神似Twice成員娜璉。21歲的Nene曾在2015年以泰國女團MilkShake成員出道，期間推出2首單曲，也曾擔任93頻道《Talk Talk》電台DJ，近期更在泰國爆紅BL劇《只因我們天生一對》演出音樂社秘書吸了許多腐女粉，認為她甜美卻沒有攻擊性，是被圈粉的主因。

Nene鄭乃馨外型甜美。（WeTV提供）

Nene在第二階段人氣排名竄升至第二名，有感而發表示：「從16歲到現在已經6年了，我做了很多工作，特別熱愛舞台。」她堅信，「我每天都希望有天可以當巨星，如果不是今天，那就是明天；如果不是明天，那就是今年；如果不是今年，那就是未來某一天！」外貌看似柔弱可愛，其實蘊藏無限能量。

(中時 )