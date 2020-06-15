當前，全球頂尖的光學企業主要來自日德，如尼康、佳能、蔡司、徠卡等，這些廠商幾乎把持全球相機鏡頭高端市場。就拿尼康來說，旗下擁有豐富的相機產品，深受全球消費者青睞。近年來，隨著智慧手機產業的崛起，越來越強大的照相功能，衝擊了包括尼康在內的眾多相機廠商。你多久沒用相機拍照了？

2020年5月底，尼康發佈了截至2020年3月的業績報告，公司營收下滑16.6%至5910.12億日元。利潤更是暴跌91.8%至65.51億日元。

從業績報告中還可以瞭解到，上年度尼康相機全球銷量246萬台，大幅縮減33%。鏡頭銷量265萬支，降幅為16%。為了緩解業績下滑帶來的壓力，尼康在近段時間裁員10%共700人，主要是公司位於東南亞地區的員工。

尼康方面認為，受智慧手機興起影響，全球相機市場快速縮減，再加上今年非常時期的衝擊，預計公司今年的銷售額仍會大幅萎縮，尤其是相機事業恐怕會陷入連續虧損的態勢。因此，進行結構變革措施在所難免，裁員也是可以預料的事。

公開的資料顯示，尼康（Nikon）創辦於1917年，是日本的一家著名相機製造商。在103年間，積極開展以光學產品的開發和銷售為主的各項事業。目前，在照相機、雙筒望遠鏡、大型顯示器製造、醫療、製造業等領域均取得了不錯的成績。

在一百多年前，受德國卡爾·蔡司斷供的影響，日本國內光學儀器裝備開始缺貨。在這個背景下，為了實現光學儀器的國產化，三菱方面出錢，組建了「日本光學工業」，即尼康前身。

背靠三菱這座大山，尼康打造了一支龐大的人才隊伍，經過數年時間的不懈努力，實現了光學玻璃的量產。在之後的發展過程中，迅速將業務延伸至顯微鏡、望遠鏡、相機鏡頭、相機整機、測量儀器等領域，公司規模日漸龐大。

另一方面，尼康早在50年代就開始了國際化經營，同時在歐美、亞洲等地區設立了50多家集團公司。採取本地化的經營策略，使得公司的產品迅速賣到全球各地，躋身世界一流品牌。旗下產品最主要的有尼克爾相機鏡頭、尼康水下照相機、尼康F系列的135膠卷單眼反光相機、還有尼康D系列的數位單眼反光相機，消費型數碼相機Coolpix系列，以及尼康Z系列數位微單相機。

尼康不僅在光學領域打造了行業壁壘，成為全球業內的佼佼者。在精密設備領域同樣有著不俗的實力，比如半導體用光刻設備，去年就賣出了45萬台。不過，面板用光刻機卻從71萬台跌至27萬台，下滑非常明顯。

在相機主業銷售不振的情況下，尼康早已發佈聲明，公司將面臨巨額虧損。可以預見，這家百年巨頭的日子越來越不好過。不過，憑借公司上百年的技術積累，倒下是不可能發生的事。

有業內人士分析指出：在當前全球相機市場整體下行的趨勢下，尼康可能會逐步轉移經營重心，從相機主業轉向其他領域。當然，這並不代表著放棄該業務。事實上，在高端專業相機領域，還有著相當不錯的市場市占。近兩年，公司也在積極研發相機新品。有可靠消息稱，今年尼康將發佈三款微單新品。

(中時電子報)