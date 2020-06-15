為了永續漁業發展，避免海洋資源被過度利用，新竹市政府公告16日起，新竹市海域施行刺網漁業及吻仔魚業的捕撈區域限制。（陳育賢攝）

為了永續漁業發展，避免海洋資源被過度利用，新竹市政府公告16日起，新竹市海域施行刺網漁業及吻仔魚業的捕撈區域限制。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為了永續漁業發展，避免海洋資源被過度利用，新竹市政府公告16日起，新竹市海域施行刺網漁業及吻仔魚業的捕撈區域限制，市府指出，吻仔魚主要是鯷科和鯡科的魚幼苗，提醒漁民遵守相關規定，讓大海休養生息，共同為海洋漁業資源永續盡心力。

產業發展處長張力可表示，海洋漁業資源是再生性資源，為永續漁業發展，避免海洋資源過度利用影響其再生能力，市府與新竹區漁會協商後，自2018年起每年6月16日至8月15日為期2個月，禁止刺網漁業漁船筏進入竹市距岸3海里（約5.5公里）內海域從事刺網捕撈作業。

另外針對吻仔魚漁業，則是自6月16日至9月15日為期3個月，禁止於本市距岸500公尺內海域從事捕撈作業。

市府表示，台灣地區捕獲的吻仔魚種類主要則是以刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷的仔稚魚為主，並以雙拖網、流袋網等網具捕撈。

新竹市從事吻仔魚漁業的漁船占全市漁船筏總數5.5％，管制除了禁漁期外，對於全年漁獲量也是有總量上限的管制。

市府同時提醒漁民朋友，竹市公告禁漁期的規定對其他縣市漁船同樣適用，若違反禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請漁民務必遵守規定，共同維護海洋及漁業資源永續。

(中時 )