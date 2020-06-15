LINE GAME 旗下消除泡泡益智手遊《LINE Bubble 2》，今（15）日正式宣布開與日本超人氣插畫家『卡娜赫拉』展開合作！此次的合作中，將有『卡娜赫拉的小動物』可愛角色們陸續登場，其中在 LINE 貼圖中大受歡迎的角色，包含個性認真的「P助」、逗趣活潑的「粉紅兔兔」和「喵喵喵咪」等都將出現在遊戲中！此外，除了推出榮譽小屋、寶石箱及各種合作活動，限定寵物「慶典P助&粉紅兔兔 (SS)」也將化身寵物在高級扭蛋中登場，成為你的過關好幫手！為了紀念此次珍貴合作，營運團隊也特地同步推出《LINE Bubble 2 × 卡娜赫拉的小動物》合作免費貼圖，完成遊戲內指定貼圖任務即可獲得，粉絲們千萬不要錯過！

《LINE Bubble 2 x 卡娜赫拉的小動物》合作就是要萌爆你

《LINE Bubble 2》為了慶祝與『卡娜赫拉的小動物』合作活動推出，將限時發送8款可愛又實用的角色貼圖，只要在活動期間於遊戲內「達成指定條件任務」，就可以免費獲得合作限定、可愛到讓人尖叫的貼圖，只有這時候可以免費拿到，別忘了一定要和好友分享，一起開心聊天喔！台灣時間2020年6月15日（一）～2020年7月5日（日）10:00止，詳細活動內容請在遊戲內確認。

『卡娜赫拉的小動物』合作限定免費貼圖登場。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

在合作期間內(2020年6月15日（一）～2020年7月5日（日）22:59)，依照玩家完成活動關卡的數量，即可獲得限定的專屬墜飾！此外限定寵物「慶典P助＆粉紅兔兔 (SS)」將在高級扭蛋中登場！6月15日（一）～2020年6月21日（日）22:59只要通過一般關卡並蒐集到指定的寶石數量，就可以在寶石箱內獲得相對應的遊戲道具，蒐集到全部數量的寶石，最終還可以獲得「莎莉睡衣粉紅兔兔」喔！

合作關卡「開心遊樂園」再度登場！2020年6月19日（五）～2020年6月23日（二）22:59活動關卡總共分為三個階段，挑戰連續通過關卡，就可獲得遊戲內的豪華道具，全部過關完成還可入手「尼可睡衣喵喵喵咪」限定寵物。闖關過程中如果有一次挑戰失敗，就會直接回到最初的起點，並需要重新開始挑戰，所以想要全部過關的秘訣就是每一次都要謹慎地遊玩，一起努力把「尼可睡衣喵喵喵咪」帶回家吧！

除了上述合作關卡外，在合作期間內也會陸續推出更豐富的『卡娜赫拉的小動物』活動關卡，當然也還有其他更可愛的合作角色寵物即將現身，喜愛《LINE Bubble 2》的玩家以及熱愛『卡娜赫拉的小動物』的粉絲們，千萬不要錯過每一檔的活動喔！

(科技)