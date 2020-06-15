張廖家廟於民國83年修復完成至今，因彩繪油漆剝落，無法有效保護木構件有損古蹟風華，文化局將進行全區修復。（台中市政府文化局提供／陳世宗台中傳真）

台中市定古蹟「張廖家廟」，是台中地區廖氏最大祖祠！因年久失修，屋頂、樑柱及內外牆嚴重損壞，文化局向中央爭取及市府編列占95％的預算，所有權人出資5％經費共4689萬餘元進行修護，完工後將作為展示區及研討室等，並開放公眾參觀。

文化局長張大春說，1887年興建的張廖家廟，座落在西屯區逢甲大學旁逢甲夜市外圍；俗稱張廖公廳、廖祖厝，由廖家子孫廖建三、廖國治、廖登清3人，為求慎終追遠建築祠廟，並將歷代祖先牌位遷移至此，方便後代子孫祭祀供養；占地約450坪。

張廖家廟是木塊土造祠廟，因地近水湳機場軍事要地，日據末期曾遭盟軍轟炸，幸主體建築僅受輕微損傷，整修後恢復原貌，建築上保存著許多特色；如木結構和彩繪最為精緻，古樸風格頗讓人發思古之幽情。

文資處長李智富指出，張廖家廟於民國83年修復完成至今，歷經多次地震及颱風侵害，結構損壞嚴重，屋架桁樑腐朽，土埆壁體滲水傾斜已有崩塌危機；同時彩繪油漆剝落，無法有效保護木構件有損古蹟風華，文化局將進行全區修復。

張大春強調，張廖家祠修護總經費約4936萬餘元，由中央文化部補助2580萬、市府配合款2109萬2000元、所有權人自籌246萬8000元；如所有權人未自籌5％的修護費用，修護後前10年將由市府作為公益使用，市府負責管理、維護及收取清潔費等，張廖家廟修護後將所有權人負責維護。

(中時 )