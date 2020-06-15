網家(8044)今年前5月營收再創同期新高，年成長15.45％，總經理蔡凱文認為，上半年營收成長，但實際上做得相當辛苦，但供應鏈情況逐步恢復，且下半年心禮節、雙十一、雙十二等三大節日力促，對於下半年營運審慎樂觀。

對於疫情帶來的宅經濟，蔡凱文認為，看起來對電商不錯，但實際上還是很辛苦，因為供應鏈關係，庫存沒有想像中好，主要供應鏈恢復速度不佳，尤其海外供應鏈，影響包括米麵原物料等到目前都還沒有很順暢，而且隨著疫情，每筆訂單費用都是上升的狀態。

下半年因為是傳統旺季，上半年銷售不錯的日用品、食品歷經半年，也大概都消耗完畢，近期供應鏈逐漸恢復，下半年不會說特別好做或難做，整體是審慎樂觀。

對於三倍券排除電商，蔡凱文還是呼籲，過去10幾年政府推動數位化過程，三倍券禁用在電商等於倒過來否定過去做過的事情。用產業角度來看，平台型電商後面有很多小賣家，這波疫情很多小店家並沒有做的好，不能使用三倍券等於逼迫他們放棄網路銷售，希望政府多加考慮。

(時報資訊)