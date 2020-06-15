封測廠頎邦（6147）今（15）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配息2元、資本公積配息2.2元，合計配息4.2元。展望今年，面對終端市場需求不確定性，公司將著重於營運品質優化，以靈活策略提供客戶即時服務。

展望今年營運，頎邦董事長吳非艱表示，受新冠肺炎及貿易戰影響，上半年市場需求較疲弱，但面板驅動IC市況仍健康，預期營運將在第二季落底，下半年可望逐步回升，市況回溫程度則需視疫情及貿易戰發展演變。

頎邦2019年合併營收創204.19億元新高，年增9.05％。毛利率33.2％、營益率26.49％亦雙創新高。由於前年認列處分蘇州頎中收益，墊高比較基期，歸屬母公司稅後淨利40.89億元，年減9.41％，每股盈餘6.28元，略低於前年6.95元，仍雙創歷史次高。

頎邦董事長吳非艱在致股東報告書中表示，面對去年動盪的國際貿易局勢及具高度挑戰的經濟環境，頎邦持續致力於效能提升、成本控制及全製程服務，帶動營收突破200億元關卡，毛利率及營益率均同步攀升創高。

展望今年，吳非艱指出，市場原預期5G起飛及8K等超高解析度電視，以及智慧型手機改採觸控面板感測晶片（TDDI）滲透率續升、新款5G手機推出，可望推升驅動IC封測代工量成長，但新冠肺炎疫情減緩時點無法預測，已成為市場需求最大不確定性風險。

面對電視、平板、筆電、手機等消費性電子產品需求能見度不明，頎邦營運著重於品質優化、先進製程技術開發及有效管理，以提供全製程服務為目標，以靈活市場策略提供客戶即時服務。

頎邦今年營運目標提供凸塊服務（Bumping）達190萬片、捲帶封裝（COF）達9.2億顆、玻璃基板封裝（COG）7.8億顆、晶圓級封裝（WLCSP）54億顆、捲帶式封裝載板（Tape）7.78萬個。

此外，頎邦亦規畫積極拓展非驅動IC業務，吳非艱表示，為因應5G應用商機，規畫在新竹湖口工業區投資興建新廠，初期預計投資約13億元，擴充晶圓級尺寸封裝（WLCSP）產能，預計明年中啟用，屆時可望將頎邦非驅動IC營收貢獻自25％提升至近半數。

(時報資訊)