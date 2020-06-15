許多人在搭火車時常會在下車時，將隨身物品遺忘在車上，但是通常丟失的東西大多都是手機、錢包、耳機等小東西；然而，去年（2019）10月瑞士當局卻在火車上發現了民眾遺留的3公斤黃金，其總價值高達約19.1萬美元（約新台幣571萬元），至今尚無人前去認領。

根據《BBC》報導，2019年10月一輛行駛於聖加侖（St.Gallen）和陸森市（Luzern）的火車上發現了重達3公斤的黃金，且至今無人報失也無人認領，即便多方搜查也找不到物主，讓當局傷透腦筋；相關單位只好於近日將此事公開，希望遺失者能盡快前往將黃金領回。

陸森市檢察官透過官方聲明表示，將給予遺失者5年的期限將黃金領回。雖然瑞士當局一直積極尋找失主，但這名失主就宛如人間蒸發一般，始終找不到人。瑞士當局只得將黃金的資訊向外公開，期望當事人在看到消息後，能前往領回屬於自己的黃金。只不過，假若失主真的出面，當局要如何核實失主的身分，目前則尚不清楚。

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(中時電子報)