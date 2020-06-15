想要減重，方法不外乎運動、飲食及改善生活，但有很多人，總是想「再減2公斤就好」，但就是做不到。

英國布里斯托爾大學行動神經科學教授彼得（Peter Rogers）提出2個原因。首先，就是新成代謝變慢。體重下降後，身體為了維持必需的能量，就會保存卡路里。舉例來說，以身高175公分、體重90公斤、運動量為中等程度的45歲男性做為討論對象，他因為嚴格限制飲食在半年內瘦到75公斤，一天攝取的熱量從3200卡降到2270卡，前5個月平均每月瘦2.6公斤，最後一個月瘦了1.8公斤，如果要維持75公斤的體重，他需要每日進食2780卡。

第二個原因則是體重減少伴隨的食欲增加，瘦蛋白這種荷爾蒙會將體內脂肪的儲存量向腦中傳達，脂肪量增加，瘦蛋白也會增加，食欲就會「冷靜」，但若脂肪減少，瘦蛋白的減少就會讓空腹感變強。

根據過去的實驗，對午餐吃披薩的實驗者說「盡情地吃飽吧」的情況下，大約吃下1580卡，但如果對實驗者說「盡可能的多吃一點」，則可以攝取每天必要熱量的2倍。所以人們為了「滿腹感」，是可以吃很多東西的。

而「滿腹感」是由脂肪、碳水化合物及蛋白質等所有的食物構成，如果改成吃

青菜水果，是無法辦到的。彼得指出，以1580卡來說，要吃超過3公斤的蘋果才會達到，但一般人根本不會願意這樣攝取食物，而且100克就有280卡的披薩、100克就有500卡的巧克力及洋芋片，更會讓人覺得美味，而這也是高熱量食物「滿腹感」低的原因，就會讓人過度攝取。

彼得也建議，以1個250卡的草莓蛋糕及1個95卡的草莓優格為例，其實滿腹感是差不多的，建議用低熱量的選擇來取代，體重才有減少的空間。不過最難的還是要長期保持「自制力」，這才是永遠無法少減2公斤最主要的因素。

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(中時電子報)