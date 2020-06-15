「小鬼」黃鴻升15日出席BUD X ARTISTS 百威啤酒潮牌聯名媒體發佈會。他曾是小豬前Party boys前團之一，但被問及「豬揚分手」看法，小鬼語重心長地說「我們單純一點看這個事情是他個人愛情跟私人戀愛的事情，任何人都不需要去過問，不管是朋友或家人，不需要去過問或批評」，問他有致電關心小豬？雖然兩人10年友誼不復以往，小鬼坦白說「我沒他電話」，還套用五月天歌詞，「不打擾是最後的溫柔」。

小鬼今天出席啤酒聯名潮牌代言活動，提到喝醉糗事，他憶及在楊祐寧加開的火鍋店醉倒，因酒意太濃烈不好意思到廁所，便想跑到花園解決，不料在路途中竟然「斷片」睡著，狼狽地昏睡在花園邊，還把原本想吐的嘔吐物給吞了回去。「醒來後酒看到很多人的臉在笑我，酒量不好酒品好」。

大前天他幫初戀女友楊丞琳慶生，被問及兩人是套好招裝穿情裝？小鬼否認，「因為變形蟲在今年夏天會非常流行，我自己品牌也有」。小鬼與楊丞琳21年的感情從愛情昇華成友誼，楊丞琳這些年也處處誇讚小鬼的好，小鬼也因此被封「最佳前男友」，小鬼被問及怎麼看待前兄弟小豬與前度周揚青的感情，小鬼回應，「這問題，我想說，其實，我們單純一點看這個事情是他個人愛情跟私人戀愛的事情，任何人都不需要去過問，不管是朋友或家人，不需要去過問或批評，這件事的看法我，純粹就是這樣想，事情會過去，大家都是成年人」，有無關心小豬？他坦承說「我沒他電話，私訊IG應該會被洗掉」，最後還套用五月天《溫柔》歌詞，「不打擾是最後的溫柔」。

※喝酒警語

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )