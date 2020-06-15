瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今（15）日公布年度報告指出，即便全球核武數量持續下降，但各擁核大國持續現代化改造核武及相關設備，他們認為這一發展趨勢令人不安，代表冷戰後邊緣化核武器的思維已出現重大逆轉，美俄恐掀起新一波核武軍備競賽。

綜合德國之聲以及「斯德哥爾摩國際和平研究所」發布的新聞稿，「斯德哥爾摩國際和平研究所」今日刊出2020年度報告，指出目前全球約有13,400枚核彈，已較前一年減少465枚。當中美國與俄羅斯仍是數一數二核武大國，兩國分別擁有5,800枚、6,275枚核彈頭，加總起來約占全球90%。

根據該智庫估計，另外7個擁核國家持有的核彈數量分別為：英國215枚、法國290枚、大陸320枚、印度150枚、巴基斯坦160枚、以色列90枚，北韓可能擁有30至40枚核彈頭。

報告指出，目前全球約有1,800枚核彈頭保持在高度戰備狀態，同一時間，擁核國家正在為彈藥庫進行現代化改造、或開發新系統，改造的設備包含飛彈、飛機運載系統、以及相關生產設施。

尤其，美國與俄羅斯正在進行廣泛且昂貴的計畫，取代及現代化現有的核彈及相關發射設施，兩國還在軍事計畫中擴大、賦予核武新的角色，顯示後冷戰時期核武被邊緣化的思維已經出現重大轉變。

美國與俄羅斯於去年先後退出、暫停履行1987年簽署的《中程核飛彈條約》（INF Treaty），雙方之間僅存的核武協議《新戰略武器裁減條約》（New START）也即將於2021年2月到期，不過在華府堅持北京加入核武裁減談判後，美俄兩國就該協議的協商目前陷入停滯。

「斯德哥爾摩國際和平研究所」核武管制計畫主任凱爾（Shannon Kile）警告，美陸兩國喪失旨在促進雙方核武透明度以及降低誤會的溝通管道，「恐掀起新一波核武軍備競賽。」

(中時電子報)