統一獅全能吉祥物萊恩與魚頭君相當活躍，上週六統一獅台南主場球賽舉辦魚頭君慶生會活動，萊恩「手作魂」爆發，花3天時間製作特製「魚頭君611號膠筏」，此外當天結合虱目魚主題館，特別準備虱目魚冰棒贈送給球迷，魚頭君還特別準備珍藏的魚頭君鑰匙圈贈送給一起合影的「虱」迷。

上週六統一獅台南主場球賽舉辦魚頭君慶生會活動，當天結合虱目魚主題館，特別準備虱目魚冰棒贈送給球迷享受「甜甜、鹹鹹」口味冰棒冰涼解暑，也贈送超級麻吉萊恩Ｘ魚頭君明信片組，贈送給進場的每一位球迷。

賽前場外活動魚頭君和萊恩也和球迷一起進行慶生拍照見面會活動，魚頭君還特別準備珍藏的魚頭君鑰匙圈贈送給一起合影的「虱」迷。

萊恩「手作魂」爆發，花3天時間製作特製「魚頭君611號膠筏」。（統一獅提供）

為了這次超級麻吉魚頭君Sababoy慶生派對，萊恩趁著下二軍練習空擋時間，花了三天時間，特別幫魚頭君量身訂做一台屬於魚頭君的「魚頭君611號膠筏」，贈送給魚頭君最棒的慶生禮物，萊恩表示，「希望魚頭君在沒比賽時，開著魚頭君611號膠筏帶我去台南美麗的城市旅行，但別再翹班了！」

魚頭君慶生派對，除了萊恩特別準備超大驚喜禮物外，Uni Girls女孩們也特別用心，訂製一個專屬魚頭君Ｘ萊恩生日蛋糕，送給魚頭君慶生，也讓魚頭君感到十分驚喜。UniGirls隊長妮可表示，「很開心今年球場上多了一個新夥伴魚頭君，他總是帶給我們很多歡笑和驚奇，雖然很調皮愛翹班，但他做什麼事情都是很認真，很喜歡跟魚頭君一起帶給球迷歡樂。」

(中時 )