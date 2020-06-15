新冠肺炎國內疫情已趨緩，但重創國內各產業、連帶使事業單位徵才意願不高，為鼓勵青年投入職場，勞動部祭出只要在今年年底前穩定就業6個月就可領取3萬元的「青年就業獎勵計畫」，但如果是投保在職業工會的自營作業者、打工族、參加青年就業儲蓄計畫、未取得畢業證書等，或是在1月14日前至今仍受僱在同一事業單位的勞工，恐怕都無法領取3萬元獎勵。

據勞動部預估，今年畢業生約達28萬人，扣除升學、服役、公職等還約有19萬名青年會投入職場，若再扣除職業工會、部分工時者等約有11萬人會在畢業3個月內找到工作。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，只要青年朋友透過勞動部的「應屆畢業生協助措施」登錄，穩定就業3個月後可領取2萬元獎勵，若再同一公司再穩定就業3個月，可再領取1萬元，預估最高可領3萬元獎勵。

陳世昌說，但計畫也排除包括未在今年9月底前取得畢業證書的青年，未投保就業保險如自營作業者等勞工，或是畢業後投保級距低於2萬3800元的打工族等，而如果是就讀全職進修部學生、在職專班的學生，若在1月14日前與6月15日後仍在同一事業單位工作，或是參加青年職得好評、青年就業領航（青年就業儲蓄方案）等，也都無法領取獎勵。

陳世昌指出，若原本在今年9月30日前已就業的青年，遭資遣等非自願離職，導致受僱於同一雇主未滿90日或180日，可以在離職退保的次日起60日內再轉職就業者繼續參加計畫，不受年底前要達成穩定就業180天限制，但最高仍是發給3萬元。

(中時 )