為響應安心旅遊，DoMo民宿集團宣布推出限時八人成行三天二夜免費住房優惠方案，宜蘭「DOMO民宿」暑假期間從7月1日起至8月31日為止，逢周三入住，八位成行三天兩夜，房價全部免費。並於6月16日下午二點起在臉書開放報名連結預訂。沒搶到優惠的旅客，其他時段也祭出暑假超優惠搶客，不論平假日，八人成行三天二夜僅需2000元。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，原則上對旅客仍採信任原則，但為了保障訂房權益，訂房時會事先索取信用卡授權書，比照飯店入住時採「信用卡預先授權」方式，收取8000元訂金但不請款。

李奇嶽說，這是為了防止有旅客預訂後卻No show，一旦發生No show情況，就會依照定型化契約規範處理，同時透過旅客資料也能知道旅客是否重複申請，並確保退房時沒有任何物品損壞。

宜蘭「DOMO民宿」位於宜蘭縣員山鄉，2018年獲觀光局評選為「好客民宿」，2017年該集團榮獲行政院國發基金的投資，為台灣唯一跨國經營的連鎖旅館民宿品牌，在日本與馬來西亞也有營業據點。

李奇嶽表示，宜蘭DoMo民宿附近只要5分鐘車程就能到宜蘭傳統藝術中心、羅東運動公園，15分鐘就能到冬山河，都是宜蘭代表景點，歡迎大家來宜蘭走走。

(中時 )