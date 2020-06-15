義守大學校長陳振遠(左)與畢業生代表合影。(義守大學提供／李侑珊台北傳真)

義守大學應屆畢業生於畢業典禮後合照。(義守大學提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，為避免群聚，今年全國大專校院舉辦畢業典禮，多改由各院系自行舉辦。義守大學今年度畢業典禮多達45場，校長陳振遠在致詞時，直接以「特別、特別、再特別畢業典禮」經驗作為開場，勉勵畢業生，未來遇到挫折時，要能轉念正面思考，正向迎接人生的各種挑戰。

義守大學12日舉行校級畢業典禮，並同步直播全球放送，連同近期各院系自行陸續舉辦的大小畢典，義大今年共舉辦45場；校級畢典由各院系推派代表一人出席，席間保持社交安全距離。

陳振遠在致詞時提到，首先向未能到場的學生們問好，謝謝大家體諒外，也特別提起遇到疫情的這一屆，「最不幸運或者最幸運、最難忘？存在一念之間」，期許畢業生們，未來在人生路上，學習樂觀面對問題。

陳振遠也以今年畢業的博士生、總統府戰略顧問蒲澤春上將為例，從軍40多年仍不斷學習，成為國軍史上第3位的上將博士，鼓舞同學們勇敢追夢，不斷向前；義大今年約有3400多名畢業生，也邀請原民生、「金笙盃」冠軍江逸潔、羅元祺、江淑婷演唱蘇打綠「Tomorrow will be fine」獻上祝福。

義大國際學院則於10日另舉辦院級畢業典禮，連袂「管理學院」的博士班與IMBA國際碩士班合辦，今年有來自全球12國與地區、約百多人參與，其中包括「新南向培英專案」贊助的菲律賓籍、管理學院博士生穆尤津等，紛紛感謝義大師長的提攜，未來回國後將持續連結合作。

義守大學應用日文系主任李守愛則在系上畢業典禮致詞時表示，回首4年來，雖因課程的關係，沒有機緣深入認識每位同學，但是在心中，始終覺得每位同學都是最可愛、最寶貝的學生。

李守愛提到，看到同學們學有所成，從樸質、羞澀、誠質的少女、少年，經過4年的淬練，已經蛻變成充滿自信、果敢、有自我想法的好青年。目前應日系和日本19所大學締結姊妹校，並且和國內外大企業締結產學聯盟，全力協助同學拓展國際視野。並期待同學們都能勇於挑戰未來，成為一位向全世界人們敍述及介紹台灣及義守大學的美好故事。

(旺報 )