薛仕凌劇中被操練到體力不支倒地。（台視提供）

薛仕凌劇中被爸爸阿龐近乎刑求操練。（台視提供）

薛仕凌被爸爸虐待到找方文琳、米可白等人求救。（台視提供）

阿龐在台視八點檔《生生世世》上演近乎虐兒的橋段，飾演兒子的薛仕凌被他狂操到虛脫「翻白眼」，令觀眾超心疼！阿龐向氣得牙癢癢的觀眾預告：「如果你們看到這個就會生氣，那後面還有令你們更生氣的。」

劇中薛仕凌飾演的「玉樹」因為天生個性溫柔細緻，老是被望子成龍的父親阿龐嫌棄不夠「man」，千方百計希望他能再更陽剛一些。阿龐因此出奇招，將兒半夜挖起床到運動場背沙包、跑步「操兵」。薛仕凌連夜被操到越來越虛弱，甚至虛脫到翻白眼體力不支倒地。阿龐見狀不但沒有上前關心兒子，反而將水倒在薛仕凌臉上將人喚醒，並要求繼續跑。刑求式的訓練過程讓薛仕凌再也忍不住，心一橫逃跑找救兵，尋求方文琳的協助。

雖然畫面看起來十分辛苦，但薛仕凌本人卻是一派輕鬆，並笑著表示：「還不夠慘！原本我的想像中這場戲還要搭配一場大雨，這樣玉樹看起來才會更慘、更可憐。」。劇組在運動場拍攝這場操兵戲，剛好遇上夏天，氣候濕熱引來飛蟻，更有小黑蚊肆虐，薛仕凌苦笑說：「還好我不怕蟲。」其實他的體質很容易被蚊蟲叮咬，早上在郊區拍戲已經被叮過一輪，晚上再到草地上餵蚊子，連關節都沒放過，只好狂補擦防蚊液。

(中時 )