專治糖尿病潰瘍 合一新藥解盲成功 15:242020/06/15 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天集團總裁路孔明（中）率合一生技研發部副總經理王月汝（左起）、中天生技藥物研究所副所長柯逢年、合一生技財務部副總經理鄭志慧、臨床處資深處長楊毓文一同宣布解盲成功喜訊。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天集團總裁路孔明。（黃世麒攝） 中天集團總裁路孔明。（黃世麒攝） 中天集團總裁路孔明15日主持合一及中天解盲訊息說明會，路孔明發布喜訊，表示歷經13年藥物開發歷程的專治糖尿病潰瘍的「ON101」新藥解盲結果成功，未來將向美國、中國大陸及台灣申請藥證，由於該藥物目前無競爭對手，未來可望搶下全球市佔率龍頭。 (中時 ) #孔明 #中天 #未來 #藥物 #成功 也許您會感興趣 財經熱門新聞 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 二次疫情疑慮激增！市場恐慌蔓延 美期指狂崩900點 - 財經 尼康獲利暴跌 相機風光不再 轉型半導體設備 - 財經 英國最大商業組織：限制華為參與5G建設恐損經濟 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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