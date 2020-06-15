中天集團總裁路孔明。（黃世麒攝）

中天集團總裁路孔明。（黃世麒攝）

中天集團總裁路孔明15日主持合一及中天解盲訊息說明會，路孔明發布喜訊，表示歷經13年藥物開發歷程的專治糖尿病潰瘍的「ON101」新藥解盲結果成功，未來將向美國、中國大陸及台灣申請藥證，由於該藥物目前無競爭對手，未來可望搶下全球市佔率龍頭。

(中時 )