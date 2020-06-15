一名因疫情關係失業，選擇回南部家鄉的醫美師，有2個工作選擇，一個是精品旅館小公司，一個是科技大廠；小公司輕鬆、科技大廠福利好，不知該怎麼選。眾多網友一看她列出來的薪資，紛紛大驚：南部的薪水都那麼慘？有人回應：不是慘.....是慘不忍睹。

這名妹子在網路論壇《mobile01》發問：《工作選擇大公司還是輕鬆的小公司？》，表示投了數封履歷，先選擇有錄取的本土精品旅館當早班櫃檯人員，這個月1號開始上班，上班的第3天接到另家科技大公司面試通知，大公司的職務是總務部櫃檯接待人員，面試流程是英文、數學測驗及邏輯測驗、人事面試、單位主管面試(3對1)，面試完後還有一個高階主管複試問些問題之類（初試隔天接到複試邀請）。雖然還沒真的確定錄取，但想有個底。

妹子表示2間公司都在南部，大公司她薪水開25k～27k，穩定，會有加班或者假日出勤的機會，責任大、事情多，但大公司福利超好不用說。

小公司精品旅館薪水23800元+全勤1000元，一天工作8小時、月休8天，連假、團體客多時禁假會很忙，其餘時間早班一個人，例行工作做完就好，就做一些沒那麼急的事，目前覺得算輕鬆。

眾多網友看完原PO列出的條件，忍不住驚呼「南部的薪水都那麼慘嗎？」、「南部薪水不意外」、「不是慘.....是慘不忍睹」、「就又老又窮，年輕人都北漂居多」、「都是垃圾工作，看看那精美的薪水我都快哭了」、「根本沒照勞基法走，也沒所謂的最低基本薪資，反倒變成大量的約聘人員，就為了想躲提撥6趴的支出。政府單位也很少主動去關心，就因為工作缺不像北部多，才會有一堆慣老闆」。

另外網友也提出中肯意見：「小公司一點都不輕鬆」、「大公司學做人小公司學做事」、「小公司是練功用的，待一兩年就要想辦法跳大間的會比較好」、「IF 我是妳，會進A公司挑一位男同事交往，B公司比較難找到像樣的男同事交往」、「大公司還可以有別的升遷管道，可以嘗試的工作內容也多非常多，洗履歷也漂亮，大公司和本土旅館，為什麼要糾結」。

(中時電子報)