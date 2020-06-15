外資終止連10日買超、轉賣超156億元，投信獨撐盤，大盤淚別10400關。雖美股上周五止跌反彈，但市場憂心美、中爆發第二波新冠疫情，衝擊道指期貨周一下挫近900點、歐美期油價同步下殺，台股集中市場也跟隨嚇跌，大盤指數開高走低，盤初台積電(2330)、大立光(3008)雖奮力向高檔挺進，但不敵空軍壓境，盤中華新科(2492)、玉晶光(3406)股東會釋出審慎看下半年消息，空頭更趁勢座大，10400城池告失，尾盤鴻海(2317)、台積電、玉晶光、聯發科(2454)等遭空頭再踹一腳，大盤指數再壓低收在11306.26點，下跌123.68點，總成交值縮減至1746.58億元，險守10300關，高低點分別為11469.84點、11299.45點，震盪達197.39點。

今日盤面電子族群僅靠資訊服務股獨撐大局，其餘皆墨；而造紙、生醫、電機族群逆勢揚升，表現相對抗跌。分析師指出，第二波疫情恐將再起，台股今日弱勢整理，近期美國經濟展望不確定使得美股震盪，外加大陸疫情加劇以及端午節長假即將來臨，短線台股雖然仍維持在多方格局，但恐將難脫震盪整理。

今日外資終止連10日來的買超、轉賣超156.2745億元，回吐上周逾半買超金額，自營商賣超24.9899億元，投信則買超12.2152億元，三大法人賣超169.04億元。上周外資買超298.85億元，投信買超18.01億元，自營商賣超9.29億元，三大法人買超307.57億元；6月以來至12日止，外資買超762.27億元，投信買超85.38億元，自營商買超130.25億元，三大法人買超977.91億元。加計今日賣超，外資6月來累計買超606億元，今年來累計賣超6021.18億元。

分析師表示，觀察外資動向，6月以來外資在現貨市場天天買超，新台持續升值，市場資金動能充沛，整體偏多格局不變，端午節連假前，台股將持續高檔震盪整理格局。目前除權息旺季即將來臨，操作上不妨考慮，長期配息穩定的績優股為主。

(時報資訊)