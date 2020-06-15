亞太電(3682)瞄準近年來興起的618檔期，即日起至6月18日，順勢推出限時7天的「88勁量吃到飽單門號」方案，看好本次疫情加速宅經濟發酵，亞太電也看好此波年中慶帶來的商機。

對電商來說，618年中慶也成為繼「雙11」活動之後的第二大年度電商盛會，亞太電數位門市趁勢推出限時7天的「88勁量吃到飽單門號」方案，即日起至6月18日，凡六個月內未申辦過亞太電門號之新申辦/攜碼用戶，月付88元，綁約18個月，贈送10GB數據流量，超量享12Mbps上網吃到飽，上網追劇、瀏覽網頁及臉書等使用行為均綽綽有餘；語音部分，不僅網外/市話贈送30分鐘，超過分鐘數，每分鐘也只要1元，語音和上網優惠都超值。

亞太電表示，近年電商購物氛圍持續發酵，除雙11檔期外，618年中慶陸續也有許多電商平台加入，成為網購的年中促銷大檔，亞太電數位門市去年雙11檔期業績，創下近3年銷售最佳紀錄，業績較平日翻倍成長，今年因為疫情關係，加速宅經濟發酵，亞太電看好此波年中慶帶來的商機。

另外，國內疫情趨緩，防疫政策逐步解封，國人休閒活動慢慢復甦，亞太電也乘勝追擊，提供更多元網商服務，即日起至8月25日，結合Kono Digital旗下專屬結合店家新服務Kono＠電子雜誌，推出「萊看Kono＠電子雜誌」活動，不限亞太電用戶，民眾在全台超過千家的萊爾富指定門市，掃描休息區桌上的QRCode，下載[email protected] App，即可免費觀看90分鐘Kono＠電子雜誌，Kono電子雜誌擁有數百萬本日、韓、台、港、歐暢銷雜誌文章，更可使用影音播放，文字與影音雙管齊下，讓學習更有效率。

(時報資訊)