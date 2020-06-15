隨著新冠肺炎疫情嚴峻，使得全球醫療設備需求強勁升溫，群創(3481)今年上半年醫療面板訂單出貨暢旺，強勁需求也出現預備庫存的現象，因此醫療面板急單湧現，今年訂單能見度相當不錯。群創董事長暨執行長洪進揚表示，身為全球首要醫療面板產品廠商，群創盡全力在此戰疫中扮演稱職的供應鏈角色，將醫療面板的品質良率做為產出首要之務，提供給全球的客戶。

群創總經理楊柱祥表示，在此防疫期間，醫療面板產品原先準備的庫存，瞬間因緊急需求清空，基於救人為第一優先，群創努力將供應鏈縮短，並確保產業鏈不斷鏈，產出專業信賴及有競爭力的產品，供應商將群創醫療面板產品提供給包括火神山、米蘭等醫院。

群創表示，國發會5月發表「後COVID-19台灣經濟發展對策」報告，提出七支箭重點對策，第一支箭即是打造大健康產業，以創新科技結合健康醫療領域應用的數位療法、智慧醫療、精準醫療、數位防疫等，驅動台灣大健康產業的推進。在後疫情時代，醫療照護需求增加將成趨勢，也更重視醫療面板產品的規格與數量的提升，群創在醫療面板掌握關鍵佈局已深具基礎，擁有從15到58吋最完整規格的產品線，應用於外科手術、超音波診療、診斷用面板，與很多知名醫院進行技術交流，並通過各國嚴謹的認證，充份展現醫療面板上的成熟技術，向大健康產業發展。

(時報資訊)