北京恐爆發第二波新冠肺炎疫情令投資人感到不安，資金急速撤離對風險敏感的貨幣，周一亞洲盤中，澳元與紐西蘭元兌美元匯率重挫。

澳洲與紐西蘭經濟與中國情勢及全球大宗商品市況息息相關，目前澳元重挫1.16%，報0.6782美元。紐元下跌0.85%，報0.6390美元。

近日北京的新冠肺炎本土新增確診病例激增逾50例，人民幣亦走跌。在岸人民幣跌至7.0961兌一美元，創下1周新低。

美國許多州連日來新增病例屢創新高，亦是市場關注焦點。美中兩國為全球前二大經濟體，若防疫失守恐將重創全球經濟。對疫情恐捲土重來的擔憂帶動避險需求，日圓與瑞士法郎上揚。瑞士法郎升至1.0704兌一歐元。日圓升值0.37%，報107.13兌一美元，部分投資人在日銀周二政策會議結束前不願大舉布局。

英國自1月脫離歐盟後，迄今與歐盟的貿易談判仍未取得足夠進展，引發投資人擔憂，英鎊下跌0.622%，報1.2462美元。英鎊兌歐元亦跌至90.08分（pence）兌一歐元。歐元兌美元持穩於1.1238美元。英國央行本周四將召開政策會議，本周英鎊仍將面臨考驗。市場普遍預期英國央行現行的量化寬鬆（QE）計畫將擴大1000億英鎊，部分分析師認為英國經濟成長前景黯淡，央行追加QE幅度也可能超過千億。

(時報資訊)