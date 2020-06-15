NBA本季應該可以打完，不過球員工會對於美國新冠疫情感到悲觀，他們認為年底開打的新球季(2020-21)也會受到影響，無法讓觀眾進場。聯盟高達40%收益來自門票，如果閉門再打一季，球員會遭到減薪，球團也吃不消。

美媒The Athletic報導，聯盟球員在上次80人會議時也討論到無觀眾的問題。新球季可能延後到12月開打，理想的情況是疫苗已開始生產；最糟的情況是碰上第二波疫情，到時候又有許多行業停工，就算開放觀眾入場，他們也沒錢買票了。

詹姆斯(LeBron James)說過沒觀眾就燃不起熱情，對於看轉播的觀眾也是如此。西甲足球就在電是播出時用特效加上「虛擬球迷」，播放球迷的吵鬧聲與歌曲炒熱氣氛。可惜成效不彰，硬添上去的「觀眾」全都糊成一片，還不如電玩遊戲的逼真。

先前有傳言NBA可能直接借用NBA 2K遊戲裡的觀眾音效，就如英超足球也可能使用電玩遊戲FIFA 20的音效，那些遊戲音效本來也是錄自現場的觀眾聲音。

(中時電子報)