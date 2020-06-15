今天是警察節，蔡英文總統表示，她已經交代內政部和警政署長室，並請行政院長蘇貞昌多給予支持，務必加速辦理警用裝備的更新，以提升警察的執勤安全。「警察守護人民安全，政府更有責任守護警察安全」。

蔡英文在臉書表示，今天是615警察節，她要向所有堅守崗位的警察同仁報告，我們已經全力推動「警用無線電汰換更新專案」及「精進員警執勤安全方案」，透過更新、更好的裝備，以及更貼近真實情境的訓練，要來提升警察的執勤安全。

她說，這些重要項目，她已經交代內政部和NPA(警政署)署長室務必加速辦理，並請蘇貞昌院長多給予支持。「我的原則很明確，第一線的警察同仁，值得受到更完整的福利照顧，也值得擁有更充足的後勤支援！」

蔡英文強調，每一位警察同仁，都是維持社會安定的重要力量，不僅維護治安、打擊犯罪，最近在防疫期間，也全力配合支援疫調、查緝假訊息和違法囤積物資，是防疫國家隊的好隊友。「在這個特別的日子，讓我們共同感謝警察的辛勞，一起向警察致敬！」

(中時 )