「紅面鴨FUN暑假」至8月1日起對外亮相，以「淨、靜、境、勁、靚」5大主題輪番呈現花蓮之美。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

魏嘉彥建議縣府要適時推陳出新，增加精彩度，避免人潮流失；張志翔答覆，會納入各方意見檢討，讓活動更具吸引力。（羅亦晽攝）

花蓮知名暑期活動「夏戀嘉年華」，即將邁入13年， 因疫情影響，今年延至8月25日登場，縣議員魏嘉彥今質詢表示，13年來，夏戀嘉年華似乎了無新意，民眾已經看膩，縣府是一個品牌，要適時推陳出新，增加精彩度，避免人潮流失；縣府觀光處副處長張志翔答詢時說，今年特別舉辦海選機制，要讓在地舞團、樂團有機會登上舞台，會納入各方意見檢討，讓演唱會更具吸引力。

魏嘉彥表示，「夏戀嘉年華」每年演出型態雷同，一般企業品牌包裝行銷，每2年會進行檢討推陳出新，縣府連辦夏戀嘉年華13年，內容似乎了無新意，人潮逐年凋零，盛況已不如以往。他建議可將演唱會主題化，設計懷舊或卡通等主題方式進行，明年度若疫情許可，也可邀請國外知名歌手，讓演唱會更有爆點。

8月1日起對外亮相的「紅面鴨FUN暑假」，魏嘉彥肯定縣府將紅面鴨品牌化，但因多年內容無創新，皆以相同模式辦理，他也建議縣府可以考慮與戽斗動物星球，推出「戽斗紅面鴨」，增加活動的話題性。

張志翔答詢時說，今年夏戀嘉年華，特別舉辦海選機制，目的要讓在地舞團、樂團有機會登上舞台，增加曝光度，至於活動內容規劃會納入各方意見檢討，讓演唱會與紅面鴨更具吸引力與話題性。

張志翔說，「紅面鴨FUN暑假」至8月1日起對外亮相，以「淨、靜、境、勁、靚」5大主題輪番呈現花蓮之美，其中最吸睛的水上劇場，圍繞花蓮好靚的意象，接連4週舞碼都會更新。

(中時 )