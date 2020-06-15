檢調繼起訴大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等人，幫韓國瑜及國民黨賄選案後，又查出中華婦聯會幹部沈斌，得知林懷等人提供造勢餐敘、免費住宿，以及優惠機票活動等鼓勵台商返台投票訊息，即聯繫長沙台協會會員連上銘，探詢報名活動及補助的細節，藉此動員陸配返台投票給統促黨。台北地檢署今依選罷法追加起訴沈斌，併案法院審理。

北檢日前查出，林懷等人去年總統大選為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，並安排酒店住宿、另補助台幣6000多元(人民幣1550元)的返台機票，事後向長沙市台辦、湖南省台辦申請獲得經費補助149萬元人民幣，日前依違反《總統副總統選罷法》、《選罷法》起訴林懷、長沙台胞協會副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華7人，並請法院宣告7人褫奪公權，並通緝長沙台協會員連上銘。

檢方調查，何建華去年月起，指示沈斌擔任中華婦聯會幹部，在大陸湖南省籌設中華婦聯會衡陽辦事處，去年11月22日，何建華獲統促黨提名為不分區立委參選人後，即指示沈斌透過微信廣發中華婦聯會舉辦兩岸交流活動成果，及參選立委訊息。

沈斌從台商友人莊桓漳得知，長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷將替國民黨及韓國瑜提供造勢餐敘、免費住宿，以及優惠機票活動等鼓勵台商返台投票訊息，即聯繫長沙台協會會員連上銘，探詢報名活動及補助的細節，藉此動員中配返台投票給統促黨。

沈斌在莊提供的訊息，附上「湖南省台胞返台投票動員大會藍天再現台灣UP.docx」檔案，轉發至何建華的「中華婦聯會」等微信群組，協助陸配取得免費用餐及機票補助資格。

去年12月4日，沈斌將活動訊息傳送至何建華等人的「湖南設辦公室交流群」，再轉傳有125名成員的「全國台聯2019兩岸創業研習班」、377名成員的「中華婦女聯合會新秀交流群」等微信群組。另何女還指示沈斌要求陸配或台商，總統票投韓國瑜，政黨票則投統促黨。

(中時 )