停工中的大巨蛋上月21日遭媒體爆料違規偷裝座椅，事後遠雄稱是為測試座椅顏色才裝9張座椅，後來已拆除，北市議員林亮君質疑，北市府5月稽查4次都沒發現座椅，稽查流於形式，縱放遠雄，根本錢櫃KTV林森店翻版，台北市長柯文哲說，裝椅子試色誠實以告就不會有問題，至於檢查方式可以再看，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲今在北市議會接受市政總質詢，林亮君指出，大巨蛋停工後依規定只能做14項公安建設，卻在上月被媒體爆料偷裝椅子，離譜的是，爆料前1天5月20日市府剛前往稽查，稽查紀錄完全沒看到遠雄偷裝椅子，5月27日再稽查，也沒有特別再去看有沒有偷裝東西。

林亮君表示，今年以來市府每月稽查大巨蛋頻率分別是1月3次、2月3次，3月1次、4月5次、5月4次；柯文哲聽到問，3月為什麼只有1次？

林亮君說，市府每周三固定稽查，還有些隨機的稽查，但從頻率看起來，稽查根本是愛去不去，且固定稽查大巨蛋可以先準備，就跟錢櫃林森店狀況一樣，根本不知道在哪裡施工，稽查流於形式，縱放遠雄。

柯文哲，每周三固定檢查跟遠雄偷施工沒有關係，「時間到他難道要拆掉？」檢查方式可以再看，該怎麼做就怎麼做。

柯說，誠實就不會有問題，要裝椅子試色可以先告知，目前遠雄14項公安建設都有掌握施工進度；建管處長張明森則表示，會要求同仁加強稽查。

林亮君也提到大巨蛋議約事宜，她指出，北市府取得大巨蛋土地花了248多億元，與遠雄簽約使用年限50年，可用到2056年10月，但權利金是零元。

林亮君直言，這是不平等條，遠雄在股東會上還說已有人洽談想買大巨蛋，難道遠雄可以做無本生意？沒有權利金還可以賣掉、拿大巨蛋賺錢？

柯文哲說，開發金零、營運權利金零，一看就知道有問題，市府會有一個估價公司，由黃珊珊副市長專案處理議約事宜；柯也說，重新議約會算在柯文哲帳上，一定會公開透明，在社會可以接受的程度下，才會放行使用執照。

(中時 )