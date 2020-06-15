北京11日至今新增79例2019冠狀病毒本土確診病例，且出現跨省傳播。中共河北保定市委機關報保定日報今天報導，當地已進入戰時狀態。此外，已有超過10餘地祭出人員往來北京的控管措施。

據報導，保定市市長郭建英13日在疫情防控會議上表示，保定市鄰近北京，人貨往來十分密切，須加強疫情管控。保定市疫情工作領導小組則宣布，迅速進入戰時狀態，啟動戰時機制，嚴防疫情在當地擴散。

會議要求，社區、農村要嚴格實行網格化管理；機關企事業單位要繼續執行出入測溫、分散就餐等各項防控要求；商場、商辦、公共交通要嚴格執行各項防控措施，採取限流等方式有效控制人員聚集；市場、超市等生活服務場所要嚴格進貨管道管理、跟蹤和檢驗檢測，嚴格人員出入管理，確保絕對安全。

會議指出，各級各類醫療機構要強化預檢分診、發熱門診管理，強化和完善發熱患者就診流程，發現發熱病人及時報告，堅決避免院內感染；學校及各類特殊場所要嚴格按照復學疫情防控指南要求落實各項措施，嚴禁疫情流入。

綜合陸媒報導，北京11日爆發本土疫情後，已有10餘地發出警告，要求民眾不要前往北京，並加強北京來返人員管理，包括山東聊城、淄博市、河北遷安、定州、天津、遼寧大連、營口、丹東、江蘇蘇州、山西呂梁、黑龍江大慶及哈爾濱等地。

內蒙古自治區多地新冠肺炎疫情防控工作指揮部也發布公告，要求採取管控措施，全面排查北京相關重點地區往來人員等。

中國首都北京市11日傳出1起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土確診病例，隨後疫情快速蔓延，截至14日午夜12時，共新增79例確診患者，密集接觸者更擴散至遼寧、河北，連四川也出現疑似病例。

(中時電子報)