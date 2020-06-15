新竹市政府建置的數位無線電通訊系統，是全國第2、非6都第1，可有效提升執勤效能。（陳育賢攝）

新竹市警察局無線電系統已使用近20年，設備老舊且維修經費高，通訊品質又不佳，市長林智堅特別在6月15日警察節這天，宣布數位無線電通訊系統建置完成，是全國第2、非6都第1，可有效提升執勤效能。

林智堅表示，無線電是警察人員最貼身戰友，是串聯警力、尋求支援時不可或缺的工具，他特別在警察節這天宣布將全面升級員警的無線電裝備。

林智堅今天也前往警局開箱實測新型數位無線電，新機台的防水功能不僅泡水後仍可使用，且音質清楚無雜訊，還新增藍芽功能，可將機身收起僅透過耳機通訊，也有藍芽裝置安全帽，方便警用機車直接通訊使用。

他說，新型數位無線電系統，不僅可以有效提升刑事案件的保密能力、提升通訊品質，還可以擴大警力的通訊範圍，過去竹市最西南邊的朝山派出所與最東邊的關東橋派出所，因空間受限無線電範圍無法互相通訊，升級後已可通訊無礙。

且這次升級還新增了1台機動轉播站，可以彈性移動，藉此增強某區域訊號，未來可應用在燈會、設計展等大型活動，不用擔心訊號受人潮干擾。

再者，這套系統對治安、刑事犯罪偵查、毒品防制、執行特殊勤務及重要時段交通維護助益良多，現已派發使用，未來這套「竹市經驗」可提供給警政署警汰換全國警用無線電計畫中參考，讓未來數位無線電系統能更精進。

警察局長鄧學鑫則表示，警用無線電在警察勤務通訊及派遣上扮演不可或缺的角色，尤其在刑事偵查及執行特殊勤務時更需要有保密性高及良好的通訊品質的需求，現行警用無線電系統建置至今已使用18年，設備老舊，為維護第1線員警同仁執勤安全與通訊需求，強化警用通訊設備實屬必要。

(中時 )