三星宣佈，與韓國BTS防彈少年團聯名推出智慧型手機Galaxy S20+ 5G與藍牙耳機Galaxy Buds+ BTS Edition，手機採用紫色玻璃金屬質感外觀，Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼亦同為紫色並搭配該團的徽章與紫色愛心圖示，6月19日起在台灣指定通路開放預購至6月30日，並預計在BTS成軍7週年紀念日7月9日正式開賣。

台灣三星表示，Galaxy S20+ 5G BTS Edition搭載6,400萬畫素四鏡頭相機、30倍混合變焦、5G連網等功能，單機建議售價為36,900，盒內附贈BTS成員小卡、專屬手機主題、聯名貼紙，而耳機Galaxy Buds+ BTS Edition則由音訊大廠AKG調教，電池續航力最長可達22小時，建議售價為6,990，購機盒內同樣附贈BTS成員小卡、Galaxy Buds+保護殼BTS Edition及專屬手機主題，預購並加贈無線閃充充電板限定版。

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