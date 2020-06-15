蔡英文預計明至新北九份品嘗當地美食，行銷振興疫後觀光，圖為蔡英文逛基隆廟口。（許家寧攝）

蔡英文總統9日到基隆廟口拚觀光，並大啖「蚵仔煎」，被聯想「罷柯」引發政壇口水，小英預計16日下午造訪新北九份，這次品嘗什麼美食引來關心，據悉小英將吃九份知名金枝肉圓、賴阿婆芋圓，吃飽喝足再到阿妹茶樓泡茶，以行動行銷疫後觀光。

就到新冠肺炎疫情影響，禁止國外旅客入台，重創以日韓、歐美遊客為主的九份、瑞芳觀光，當地觀光人數慘跌，外籍遊客幾乎「絕跡」只剩下過去的一成，國內遊客疫情期間減少出遊，讓當地商家大嘆，生意被疫情直接打趴在地上。

小英原定9日造訪新北九份、基隆廟口，但因行程變更，只能割愛，據了解，小英明天下午2點將先至瑞芳基山觀海亭欣賞海景，接著至九份老麵店、阿蘭草仔粿、金枝肉圓、賴阿婆芋圓用餐，然後到阿妹茶樓泡茶，以及昇平戲院留影，預計4點青雲殿參拜完後離去。

國內防疫大解封，各地景點近來假日出現報復性出遊潮，基隆廟口也人潮滾滾，蔡英文上周造訪基隆廟口，先赴廟口奠濟宮參拜，一路在廟口走透透，先大啖廟口知名炭烤蚵仔煎，然後外帶5份營養三明治、1杯愛玉及全家福酒釀湯圓，心情愉悅。

(中時 )