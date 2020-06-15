竹北市新月沙灣進入夏季，就成新竹地區民眾消暑戲水最佳去處。（羅浚濱攝）

台灣檢科技公司人員（左）在新月沙灣設置空氣監測機，向竹北市民代表蔡蕥鍹（右二）和鄭健村（右）說明。（羅浚濱攝）

台灣檢科技公司人員在新月沙灣集採海水樣本，2週會完成檢測結果。（羅浚濱攝）

竹北市新月沙灣進入夏季後，就成新竹地區民眾消暑戲水最佳去處，竹北市民代表蔡蕥鍹向市公所提案檢測新月沙灣空氣和水質是否遭到汙染，15日由台灣檢科技公司設置空氣監測機並在現場採集水樣，期透過第三方公信單位的檢驗數據，化解民眾疑慮。

蔡蕥鍹指出，新月沙灣北端約500百米處是竹北垃圾掩埋場，旁邊新豐鄉有20多年前被不肖業者堆放集塵灰等廢棄物，被環保團體檢測評為「最毒海岸線」，環保署補助7000多萬元進行移除工程，終在今年4月將1.3萬公噸有毒廢棄物清理完畢。

蔡蕥鍹說，市公所年年在新月沙灣舉辦海洋音樂季，民眾擔心含有重金屬的集塵灰，可能隨潮流四處流散或經九降風飄落在沙灘，戲水人群若接觸到被汙染的海水或吸入空氣中的塵灰，可能對呼吸道及皮膚健康造成影響。

蔡蕥鍹在代表會提案由市公所編列經費，由第三方公信單位檢測新月沙灣的空氣和水質，獲代表曾金清、蔡文苑及鄭建村3人支持共同附署，期解除民眾的疑慮

市公所清潔隊委請台灣檢驗科技公司（SGS）15日做檢測，現場架設空氣監測機，將做1天的空氣收集，連同採樣的海水，將在2週後由市公所公布檢測結果。

蔡蕥鍹說，新月沙灣海水是否遭受重金屬汙染？空氣中是否含有戴奧辛？是很多民眾心中的疑慮，希望透過這次第三方公信單位的檢測結果能夠釋疑，讓民眾來新月沙灣戲水更安心，市公所舉辦海洋音樂季也更放心。

(中時 )