高雄市長將在8月15日進行補選，民眾黨立委蔡壁如拋出「藍白合作」共推人選的想法引發討論，對此台北市議員王世堅今（15日）受訪批評，此一作為再次證明民眾黨就是沒有中心思想、核心價值，跟藍跟綠跟誰都可以合作，而且民眾黨才成立一年，就好比一個一歲的嬰兒黨，竟然想去併吞國民黨這個百歲大黨，這叫國民黨情何以堪。

王世堅相信國民黨有自己的黨格、有自己一貫的理念政策，應該不至於淪落到任由民眾黨擺布，並提到民眾黨成立以來對國家大政、定位都付之闕如，從來沒有一套足以說服選民的主張和信念，認為民眾黨只是一個空殼，整天只想著要和別人合作，想把高雄當跳板藉機壯大自己，真的很可笑。

王世堅也提到，2014年選台北市長時，民進黨之所以禮讓柯文哲，是以為他代表的清新白色力量，能革除台灣政治上的一些弊病，但其實不然，看看柯文哲這幾年來的言行作為充滿爭議，已經被民眾看破手腳，痛斥柯文哲是「假白目真說謊、假糊塗真詐騙」。

(中時電子報)