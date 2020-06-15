中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增2例境外移入COVID-19(武漢肺炎)病例，為50多歲男性(案444)及40多歲女性(案445)，兩人為一對夫婦，分別於今(2020)年1月下旬及3月上旬至孟加拉工作，6月12日一同自孟加拉搭機至馬來西亞，並於13日自馬來西亞搭乘專機返國。

指揮中心表示，案444在孟加拉工作期間，曾於5月23日出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛及味覺異常等症狀，案445則於5月25日出現發燒症狀，兩人均於孟加拉當地確診後住院治療。其中案444於5月26日即無症狀，5月28日及6月2日採檢均為陰性，案445於6月2日檢驗陰性，兩人6月2日出院返家後未再外出。兩人6月13日返國入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，其中案444一採檢驗陽性，案445一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人均於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，案444與案445搭機返台時均有戴口罩、著防護衣，入境後未接觸國內親友。衛生單位目前已掌握個案同班機機組員及前後兩排乘客共37人，由於兩個案全程皆有著防護裝備，因此11位機組員列為自主健康管理對象，前後兩排26位乘客維持居家檢疫對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計74,409例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,507例排除)，其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，433人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

(中時 )