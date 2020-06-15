苗栗縣長徐耀昌15日上午在知名「竹南懷舊肉粽」中央廚房，開臉書直播示範檢驗粽子。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌15日上午在知名「竹南懷舊肉粽」中央廚房，開臉書直播體驗包粽子。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌15日上午在知名「竹南懷舊肉粽」中央廚房，開臉書直播提醒民眾吃的更健康。〔謝明俊攝〕

端午節將近，苗栗縣長徐耀昌15日上午在頭份知名肉粽工廠舉行直播，除了實地讓民眾了解縣府抽驗粽子過程，更推銷在地好粽，並親自體驗包粽子，徐耀昌希望民眾能選擇好粽吃，也要注意勿過量，過個健康的端午佳節。

為了讓縣民能吃到最健康的端午節應景食物粽子，苗栗縣衛生局在上周就完成抽驗21件粽子，並驗出一件不合格命令下。15日上午。苗栗縣長徐耀昌更親臨頭份市生產知名「竹南懷舊肉粽」的中央廚房，舉行臉書直播，向民眾介紹如何吃好粽。

徐耀昌與衛生局食品檢驗科科長古智誠，一同示範如何檢驗粽子中最常見的違禁添加物過氧化氫、二氧化硫及硼砂，徐耀昌提醒民眾，粽子應冷凍保存，切忌長時間置放在常溫下，發生變質，要食用時，也應充份加熱蒸熟。

徐耀昌並強調，吃粽子注意少油、少鹽、少糖、多纖維，一天以吃一顆粽子限，並少用高鈉的調味料，糖尿病患者也可適量吃粽子，只要以運動或調整胰島素來控制血醣，吃粽子也要搭配蔬菜及適量水果，以均衡飲食。

徐耀昌隨後在工廠包粽高手大嬸的帶領下，實際體驗包粽子，徐耀昌一下就上手，迅速包好一個粽子，並當場向觀眾推銷竹南在地好粽，希望大家多來吃好粽。

苗栗縣長徐耀昌15日上午在知名「竹南懷舊肉粽」中央廚房推銷吃好粽

(中時 )