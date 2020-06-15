民眾黨立委邱臣遠（左）身穿台北燈節外套，遭質疑市庫通黨庫，不過北市觀傳局、民眾黨則澄清，是民間協會贈送的。（苗博雅研究室提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲15日於市議會市政總質詢指出，台北燈節的外套是觀傳局發的，北市議員苗博雅對此質疑，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠以及黨工都有，有市庫通黨庫嫌疑。觀傳局長劉奕霆澄清，是民間協會自製送給黨部，與市府無關。台北市長柯文哲則坦言，很奇怪，不僅該查，也該建立制度。

苗博雅指出，蔡壁如、邱臣遠又不是北市府長官，也沒有在貴賓名單中，參加台北燈節的他黨立委也沒拿到台北燈節外套，但蔡、邱確有穿，甚至還有黨工拿了外套、印了自己名字，民眾黨每年可領7000多萬元政黨補助，要就自己做，何必拿北市府的物資。

「市庫通黨庫？」苗博雅還說，光民眾黨的台北燈節外套件數，在臉書公開PO文就有3件以上，比體育局2件、文化局3件還多。

觀傳局長劉奕霆答詢，這是民間贊助給觀傳局的，再由觀傳局給市府首長，應是府級長官再將外套給其他貴賓。隨後，劉奕霆查詢後澄清，經了解是民間協會自行製作贈送給黨部，與市府並無關聯。

「這很奇怪，誰給她（蔡壁如）的？」柯說，以後發的物資都要簽收，不僅要查，還要建立制度。民眾黨發言人陳宥丞則說，外套是西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫，為感念蔡壁如時任市府顧問對西門商圈發展貢獻，特別捐贈同款外套予民眾黨部，並非市府資產，為免造成社會各界誤會，特此澄清。

(中時 )