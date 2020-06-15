傳出英國打算在2023年前逐步封殺華為在英國的5G建設項目。對此，英國最大商業組織警告，如果限制華為參與英國5G建設，恐將損害英國的經濟復甦。

外媒報導，美國華為新禁令加上香港國安法問題，讓英國對大陸關係也開始趨於緊張，英國日前傳出5G建設有意排除華為，甚至找上日韓大廠尋求合作。曾任英國前首相佘契爾夫人外交事務助理的蓋德納（Nile Gardiner）表示，英方決定甩掉華為，這計劃被稱為「日落」，代表華為在英國電訊產業當中發揮的角色將彷彿太陽落山一樣，並在2023年前徹底被取代。

對此，英國最大的商業代表組織英國工商業聯合會（CBI）會長Carolyn Fairbairn最新提出警告，若英國限制華為參與當地5G網絡建設，只會破壞英國經濟復甦。他表示，為了防疫，許多員工改在家中工作，各公司尋求創新來適應和提高生產力，英國經濟復甦已被定調為數位優先式復甦，而華為向來是推動5G應用的重要貢獻者，「這將成為英國經濟復甦的重要組成」。

面對美國的制裁，傳出三星正與華為商談一項協議，亦即三星幫華為代工5G設備晶片，而華為則讓出部分全球智慧手機市占，作為交易的回報。

(中時電子報)