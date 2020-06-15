民進黨預計本周三徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，國民黨革實院副院長游淑慧今天質疑陳其邁、高雄市議員陳致中兩人「只是貪二代？還是根本是貪污共犯？」

游淑慧在臉書發文指出，貪污問題一直是雙陳不願面對的話題，而當今天媒體問到陳致中「貪二代」的爭議時，他只以關注市政來輕輕帶過。

她知道陳其邁和陳致中的支持者或許會以「這是上一代的事」來緩頰；然而選民應該還是想問兩個問題：

一，雙陳的貪污總額到底有多少，沒人知道 ; 可是已被發現、被判刑的部分，他們「有繳回」嗎？

二，而誰能保證陳其邁和陳致中沒有拿這些貪污來的錢來選舉？明知而且繼續使用這些貪污所得，等於也是共犯！這就是「貪鈔票、騙選票」，一個買空賣空的無本生意。

「陳其邁不會變魔術。」游淑慧說，舉個例子來看，陳其邁從2017年底就開始布局民進黨高雄市長初選，當時連她這個外地人到高雄時，都對「滿城都是邁廣告」的街景十分驚訝。這些大型、遍布高雄的看板，幾乎掛了一整年（初選到大選）……看板有多貴？所有選過的人都知道，陳其邁的看板費若按市價估，「每月數百萬」跑不掉。

她說，初選不能募政治獻金，而陳其邁的財產申報也不夠這些選舉支出，那麼「錢從哪來？」若要辯稱看板是支持者贊助，那不好意思喔！法令規定支持者贊助的看板也要申報，而我們也沒看到這一些申報。

游淑慧說，過去，民進黨曾嗆聲要推動轉型正義，限制某些人的後代不能參政。那她認為貪二代必須要被禁止，除非他們的貪污所得有被繳回或查扣絕大部分的犯罪和犯錯，是不會世代延續，然而貪污會。當貪污所得沒有被追回，當他們的子女繼續使用這些貪污所得，他們就是貪污共犯。

(中時 )