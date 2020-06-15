彰化縣議會本次定期會共有14項提案，第一項提案就是要求彰化縣政府擬定《性專區自治條例》。（謝瓊雲攝）

超前衛！彰化縣議員陳重嘉和莊陞漢2人主動提案，要求彰化縣政府盡速擬定《性專區自治條例》保障性交易產業，提案獲得13名藍綠議員同意連署；對此，業務權責主管的經濟暨綠能發展處處長劉玉平強調，立法前恐還有很長一段路要走，自治條例立法還需從長計議。

彰化縣議會第19屆第3次定期會15日閉幕，本次定期會議員們共提出14案提案，其中第一號提案就是建請彰化縣政府擬定《性專區自治條例》，監督性產業合法化，保障性工作者的生存空間及人身安全，減低其受傷害跟剝削，以避免產生社會亂象。

提案獲得林茂明、鄭俊雄、張欣倩、賴清美、黃正盛、黃盛祿、洪柏葳、李成濟、蕭如意、王國忠、陳一惇、許書維、江熊一楓等，藍、綠老中青議員連署同意通過提案，送交經綠處研究辦理。

2011年立院三讀通過《社會秩序維護法》修正案，授權各縣市地方政府自行劃設性交易專區，10年之中尚無縣市擬定相關自治條例；多年前陳重嘉曾提案由縣警局錄案至今，提案如今捲土重來，提案議員改以性產業發展出發考量，改交由經綠處接招。

莊陞漢表示，全世界多數國家性交易都是地下化，引發許多治安、居住問題，僅歐洲立法管理是相對較先進的辦法，將性產業立法納管、制度化，集中管理同時增加稅收，性工作者定期健康檢查，讓供、需的交易雙方都能比較有保障。

莊陞漢強調，通姦除罪化後也並非鼓勵通姦，他提案立法也絕非鼓勵大家都去八大行業消費，這觀念需要與時俱進，若必要的時候他也會向選民溝通說明，不擔心會因此提案被誤會。

劉玉平說明，性產業專區是高度爭議的議題，過去未曾做過民調，無法得知地方民意想法，縣府將會會盤點既有的資料和分布的情形，徵詢警察局意見，是否能立法，還有一段很長的路要走。

(中時 )