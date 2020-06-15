韓國瑜遭罷免後，高雄市長一職將於8月15日補選，國民黨正尋覓戰將參選，而國民黨立法院黨團總召林為洲今(15日)則透露，國民黨是不可能放棄補選的，而不分區立委吳怡玎還不是候選人就已被攻擊，綠營好像很怕，可能是不錯的人選。對此，許多網友也在批踢踢上討論，「是蠻怕的！吳這麼有錢」，但也有人認為「這名字我連唸都不會唸...去問高雄人10個有11個不認識他」。

對於綠營網軍已經開始攻擊吳怡玎，林為洲說，國民黨的人選都還沒提出來，他們就開始攻擊吳怡玎，參選人被攻擊難免，但吳怡玎還不是候選人就已經被攻擊，感覺綠營好像很怕吳怡玎參選，由此看來吳怡玎可能是不錯的人選。

對此，許多網友也在批踢踢上留言討論，有人認為「真的怕，相信我」、「人們對於未知的人事物會恐懼是很正常的！」、「邏輯正確」、「真的怕爆了吧」；但也有另一派網友認為「聽都沒聽過，砲灰而已」、「我會被國民黨笑死...」、「所以她誰？」。

(中時電子報)