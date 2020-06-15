美國「佛洛伊德之死」示威蔓延全球，歐美已有多名帶有種族主義色彩的歷史人物雕像被示威者破壞，包括位於比利時港市安特衛普(Antwerp)的前國王利奧波德二世(King Leopold II)雕像，示威人士到處塗抹油漆，當地市府9日已將國王雕像移走。長期以來，利奧波德二世的雕像一直成為活動人士攻擊的目標，因為這位國王對位於非洲中部的前殖民國家，曾留下殘酷的黑歷史。

有鄉民在PTT上分享利奧波德二世在位期間殖民剛果的殘暴歷史 ，利奧波德二世在1865年到1909年間，擔任比利時國王，也是這個年輕王國的短暫獨立歷史中在位最長的一位。

當時在他統治下的剛果被稱為「剛果自由邦」（1885年–1908年），為了奪取當地資源，他實施殘酷手段，也就是剛果勞工若未達到產能目標，就會砍下家屬的手腳作為警告，殘肢還會交給勞工本人；由於女性勞動價值低，剛果女孩經常成為這項酷刑的對象，從網路新聞的照片中就可看到，一張當地橡膠工人癱坐在地，看著自己5歲女兒斷肢的照片，印證這位暴君的殘暴殖民史。

估計在這段期間，有將近1500萬的剛果人被屠殺，利奧波德二世更被比喻為古羅馬暴君尼祿，甚至引起歐洲列強譴責迫使他退位，剛果自由邦之後轉由比利時政府統治並改稱為「比屬剛果」。

1960年6月30日剛果獨立，比利時政府以保護僑民為由派遣軍隊干預爆發衝突，聯合國要求比利時撤軍，改由聯合國維和部隊派駐當地，剛果共和國國父盧蒙巴則是尋求前蘇聯援助，當時的冷戰時空背景下，盧蒙巴的做法也引起美國關注，轉而支持當時任剛果國民軍總司令的蒙博托發動政變，盧蒙巴被抓並遭施虐處決，剛果自此陷入長期的內戰外患。

1998年，第二次剛果戰爭爆發，這場戰事涉及9個非洲國家和大約20個武裝勢力，因此又被稱為「非洲世界大戰」，儘管在2003年簽署了和平協定，但是在當地東部地區仍不時有戰亂發生，估計超過540萬人死亡；由於「剛果獨立60週年」在即，加上這次「佛洛伊德之死」的影響，這段比利時黑歷史才會再次浮上檯面。

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(中時電子報)