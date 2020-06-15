今年大學指考7月3日至5日舉行，大考中心今天宣布，考生進入考場時須出示識別證件（今年首度實施）與量體溫，考試時要全面配戴口罩，家長也不得陪考；另試場會開冷氣，教室門保持關閉，但會於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，以利通風。

今年國中會考時，有考生因為不戴口罩而有5科被計零分，引發「處分過重」的爭議。不過，今年指考仍會比照辦理，考生應試時如果口罩不戴好，經屢勸不聽，最重該科仍會零分。

過去每年指考都是在7月1日至3日舉行，但今年因為新冠肺炎疫情，改為7月3日至5日舉行，有4萬3753人報考，比去年少了約5500人。面對疫情，今年每間試場人數由42人調降為36人，每分區最多以40間試場為原則。

今年因為疫情，大考中心首度製作具有防偽功能的入場識別證，之前已寄給考生，考生進入考分區時就要出示，否則不能入場。考生入場時要配戴口罩並配合量測體溫，額溫高於37.5度或耳溫高於38度者，移至備用試場應考。

周兆民說，今年指考不開放家長陪考，將由集體報名單位及考分區學校分別組成考生服務隊，以協助考生。不過身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可申請1位親友陪考。

周兆民進一步指出，試場將全面開放冷氣及關閉前、後門，對角各開啟一扇窗15公分。跟國中會考不同的是，大學指考試場內教室門將保持關閉，不打開。此外，在中午休息時間，考生可外出用餐，若要在試場內用餐，可向考分區服務人員領去用餐隔板，用餐後歸還。

因為居家隔離、居家檢疫而無法於7月3日至5日應考的考生，可於7月20日至22日參加補考。招聯會組長王盛麒表示，補考生以外加名額錄取，但政府管控人力的學系，如醫學系、牙醫系、中醫系及師資公費生，不納入補考分發。

(中時 )