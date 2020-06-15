全球重啟經濟活動後，部分地區新冠病毒確診數出現增加情形，同時聯準會雖承諾維持低利率支持景氣復甦，但警告經濟及就業市場具高度不確定性，市場擔憂疫情二度爆發風險及經濟前景，輔以漲多獲利了結拖累近週全球股市重挫，近週資金淨流入以固定收益型ETF為主，過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入67.5億美元，其中資金主要流入全球債券型ETF，近週資金淨流入26.8億美元，美國債券ETF資金近週資金淨流入5.4億美元，規模較前週明顯下滑，新興市場ETF近週資金淨流入13.3億美元，新興當地貨幣ETF近週資金淨流入1.6億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，資金淨流入增加14.0億美元，高收益債券ETF資金近週淨流入10.7億美元。

至於股整體股票型ETF資金近週增加48.6億美元，其中主要流入美國股票型ETF，近週資金淨流入52.5億美元，全球股票型ETF資金淨流入14.3億美元，歐洲股票型ETF資金淨流入16.5億美元，日本股票型ETF資金則轉為淨流出1.7億美元，而中國、新興市場股票型ETF近週資金分別淨流出29.8億及9.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，由於經濟重啟後的復甦是個動態且不斷演變的過程，各國政府必須在兼顧公共衛生的前提下開放經濟，若疫情無法控制，將降低民眾上街的意願，政府也可能被迫再度提高防疫禁令，為本波經濟復甦蒙上隱憂，加上美中緊張情勢猶存，任一消息可能成為市場獲利了結的藉口。

現階段投資須靠攏「趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持」，債券部位建議納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。而後疫情商機看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情，空手者可趁近期震盪單筆加碼或以大額定期定額方式介入，原油供需失衡調整也提供天然資源產業區間操作機會。

美國部分地區新冠肺炎新增確診數增加，重燃投資人對於疫情之擔憂，加以聯準會對美國經濟前景的預期較為悲觀，近週新興股市反轉收黑；過去一週外資於亞股市場由賣超轉買超，僅於馬來西亞股市賣超2.7億美元，其中以買超印度股市25.9億美元最多，台股買超15.5億美元居次。北上資金淨流入持續增加，近週淨流入240.5億人民幣，同期間南下資金淨額增加32億人民幣。

(時報資訊)