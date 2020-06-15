行政院副院長陳其邁今（15）日參訪「台灣人工智慧實驗室」（Taiwan AI Labs）時表示，將台灣頂尖的醫療產業結合人工智慧（AI）產業，「強強配」衍生智慧醫療，可運用人工智慧解決防疫問題，亦可就農業、交通等領域發展人工智慧應用服務方案，台灣都非常有機會。

陳其邁感謝台灣人工智慧實驗室投入發展人工智慧解決方案，開發社交距離APP、電子圍籬系統3.0、胸腔X光輔助診斷系統及病毒實驗室資料庫大數據分析等。他表示，政府不斷創新，將台灣特色的創新精神融入發展，可將防疫科技輸出國際，促進相關產業發展。

陳其邁表示，台灣人工智慧實驗室是台灣最頂尖的人工智慧產業工作團隊，在此次科技防疫扮演非常重要角色，且義務協助政府，不到一周即研發出科技防疫的許多程式及系統架構，令人敬佩，肯定創辦人杜奕瑾在人工智慧領域不僅是台灣之光，也是高雄之光。

陳其邁指出，台灣在科技及人工智慧領域應用防疫領先全球，且最早、最快推動，堪稱最好的解決方案，包括提醒落實隔離機制的電子圍籬系統，運用GPS、人臉及語音辨識、聊天機器人等超前部署，可線上運用人工智慧做初步診斷，達到防疫效果。

陳其邁表示，台灣在科技防疫獲全球稱讚，目前國內雖因疫情趨緩而對解決方案無迫切需求，但基於協助世界上其他國家，台灣人工智慧實驗室與行政院資安處將把科技防疫相關解決方案，無償免費提供許多國家使用。

行政院資安處長簡宏偉表示，杜奕瑾2017年創辦台灣人工智慧實驗室，聚焦醫療保健、智慧城市及人機互動等領域發展。此外，也與政府組成抗疫國家隊，針對疫情大數據分析、藥物選擇、疫苗研發、快篩試劑、影像資料分析等5大領域部署AI科技防疫。

(時報資訊)