IC測試載板廠雍智（6683）今（15）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利4元。展望今年營運，公司預期5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用仍會快速發展，對今年測試載板需求維持樂觀成長趨勢。

雍智2019年合併營收創8.24億元新高，年增27.25％。毛利率54.75％、營益率31.74％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.6億元新高，年增達78.35％，每股盈餘（EPS）7.85元，則創歷史次高。

雍智積極拓展IC老化測試載板應用領域，聚焦投資晶圓探針卡及IC老化測試載板，受惠前段晶圓測試領域及後段晶圓測試需求，對可靠度測試IC老化測試載板的需求大幅成長，配合營業費用控制得宜，帶動去年營運成長動能躍進，營收、獲利同步創高。

受惠訂單需求暢旺，雍智2020年5月自結合併營收達1.03億元，月增6.63％、年增達62.36％，連3月改寫新高。累計1～5月合併營收4.47億元，年增42.06％，續創同期新高。首季稅後淨利0.68億元，季增39.9％、年增39.09％，每股盈餘（EPS）2.52元，亦雙創新高。

展望後市，雍智董事長李職民表示，雖然受中美貿易戰持續、新冠肺炎疫情等利空衝擊，使市場對今年總體經濟產生悲觀疑慮，但5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用仍會快速發展，半導體相關產業不會因短期不利因素而減緩研發及布局。

李職民指出，針對IC測試載板及老化載板，將持續與客戶合作提高IC封測設計及可靠度測試技術門檻，並新增產線降低成本、擴大市占率。同時，投注相當心力研發的晶圓探針卡已有不少客戶採用，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求維持樂觀成長趨勢。

(時報資訊)