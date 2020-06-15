網家(8044)旗下PChome線上購物今年邁入第20年，見證台灣電商發展，20年來業績從一開始一個月60萬元，成長到2019年月平均營收32.4億元，增加5400倍，今日於信義區首度打造「PChome線上購物20周年快閃店」，透過「四大夢想展區」回顧電商發展重大里程碑，展出20年來歷久不衰的長青經典商品。

網家執行長蔡凱文表示，從2000年進入電商領域後，PChome首先販售3C數位商品，去年來自3C類商品的營收金額已突破260億元，挾著全台電商唯一Apple授權一級經銷商資格，奪得全台3C商品全通路第一名，後來推出PChome 24h購物後，消費者轉向購買食品、日用品和生活用品，網購24小時後保證到貨成為全台網購的高標準。近年來致力優化APP成果顯現，來自行動端瀏覽量、業績激增，且女性消費者占比已超過50％，其中以25～44歲年輕族群佔多數，轉向佈局年輕化、行動化市場，成效顯著。」

PChome線上購物在電商服務上持續創新，自2000年起陸續推出「13大首創服務」，包含全台24小時保證到貨服務、線上刷卡分期付款、線上一鍵自動退貨等，至今已成為消費者所熟悉的網購方式。

隨金、物流服務技術愈趨成熟，旗下露天拍賣於2010年領先業界與統一超商推出「超商取貨付款」，提供更多配送時間、地點選擇，讓消費者收貨更便利；積極發展行動支付，於2015年首創「Pi拍錢包手機號碼交易」，只要透過Pi拍錢包直接輸入對方的手機號碼，即可發起一筆付款或收款交易；為加快付款速度並提供多元回饋，於2016年首創「網購儲值」，讓消費者享受更完善的購物體驗。

PChome線上購物20周年打造實體快閃店，即日起至6/30以「夢想與勇敢」為主軸，結合歷史沿革、時代經典、情境打卡區及互動遊戲等四大夢想展區，展區揭幕千禧年網路購物剛興起的居家環境，多數人家中僅可透過一台桌上型電腦網購，迄今，物聯網家電、穿戴裝置逐漸融入家庭生活，且透過行動裝置網購快速躍升為主流，隨時代演進突顯今昔不同的居家型態，同時公布20年來歷久不衰的十大長青商品，展現網購與日常生活的緊密連結，更凸顯電商服務在社會變遷中扮演的重要角色。

(時報資訊)