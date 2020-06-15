北京新冠肺炎疫情再起，外傳來源可能來自國外進口的生鮭魚，引起民眾恐慌，已有專家警告，暫時別吃生鮭魚，不過台大小兒感染科醫師黃立民表示，吃生鮭魚染疫的機率低，他認為市場裡有人感染再接觸到食材的可能性相當高。

北京市一天之內驗出了36宗確定病例，初步認為跟新發地批發市場有關，因為鮭魚粘板上被驗出新冠病毒，至於是怎麼傳染的，黃立民接受媒體採訪時表示，比較有可能是感染者進入市場造成傳播，而且汙染了鮭魚卵，他認為這個可能性較大。

黃立民指出，病毒可以附著在很多地方，有可能市場裡有人感染，再接觸到食材，批發市場每天有多人進出，只要有一個人染病，就很容易擴散。而且較低的溫度，病毒也可以活得比較久，由於批發市場很多產品都是冷凍保存，病毒至少能存活5至7天，傳染給人的機率也更大。

對於大陸專家將傳染來源指向國外進口的生鮭魚，黃立民說不是不可能，但人與人接觸傳染的機會還是較高。至於是否該避免吃進口生鮭魚？黃立民表示，吃生食本來就比較容易被細菌感染，抵抗力不好的人，生魚片、生菜沙拉都應該少吃，至於吃了附著新冠病毒的鮭魚，確實有可能遭到感染，但機率不高。

(中時電子報)