苗栗縣長徐耀昌等人，15日視察竹南鎮博愛街騎樓整平工程，平坦安全的步行空間，讓輪椅、娃娃車等都能順暢通行。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人，15日視察竹南鎮博愛街騎樓整平工程，平坦安全的步行空間，讓輪椅、娃娃車等都能順暢通行。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府打造平坦安全的行走空間，推動騎樓整平計畫，今年完成竹南鎮博愛街騎樓整平工程，15日苗栗縣長徐耀昌前往視察，並宣布頭份市中正路騎樓再獲中央補助，將逐步打造優質步行環境，建構無障礙的優質步行系統。

縣府在2012年至2018年辦理苗栗市中山路、中正路騎樓整平工程，縣府工商發展處長黃智群表示，苗栗市工程分作6期施工，完成近5公里騎樓整平工程，2019年再獲內政部營建署補助380萬，加上縣府配合款57萬，以總經費437萬元，針對山海線交接竹南火車站前人口密集度高的博愛街商圈，執行長度854公尺的騎樓整平工程。

騎樓整平工程將高低起伏的騎樓順平，並統一施作兼具美觀與止滑的地磚，打造更完善舒適且安全的購物環境，並改善市容，提升店家商機，增進逛街人潮，促進地方商業活動。

15日徐耀昌與議員廖英利、廖秀紅、陳碧華、張佳玲、宋國鼎、竹南鎮長方進興等人，視察完工後的博愛街騎樓。徐耀昌表示，騎樓為台灣建築特色之一，但因建造時間不同或早期為避免下雨淹水而墊高地面，出現高低不平整的現象，因此以騎樓整平計畫，為菜籃族、孕婦、幼兒、長者和身心障礙者，建構友善行走環境。

徐耀昌並宣布，今年順利獲得營建署補助379萬元，縣府再配合62萬元，將以總經費441萬元，執行頭份市中正路騎樓整平工程，期盼苗栗縣的無障礙生活環境更加完善，為民眾提供平坦且安全舒適的步行環境。

(中時 )