國民黨立委今天針對釣魚台被日本地方政府改名，抗議日本侵犯主權。國民黨立委林奕華說，懇請總統蔡英文要拿出高度，不要讓日本侵犯台灣在釣魚台上地主權。

林奕華在今天召開的記者會上表示，釣魚台是中華民國的領土，隸屬宜蘭縣頭城鎮，過去現在未來都是台灣的領土，在2012年時，發生相關爭議，那時民進黨是要求前總統馬英九要強硬以對，而馬總統也採取許多做法來因應主權的爭議，最後也讓台日漁業協定順利進行。

林奕華接著表示，但這次卻看到民進黨完全禁聲，如果行政院副院長陳其邁要選高雄市長，請陳其邁先完成一個副院長該做的事，而不是只會去送冰。主權應該比送冰來得重要許多，是不是該召開國際記者會還是請駐日代表謝長廷在日本要如何因應，這些才是一個中央官員該做的事情才是。

林奕華感嘆，現在政府說台日關係是50年來最好的時刻，可是也是50年來最沒有尊嚴的時刻，不只是在邊境解封，已經打臉一次蔡政府，現在又一次侵門踏戶來搶奪台灣的主權，這件事情，難道日本只是大哥哥嗎？碰到日本難道主權不能對等嗎？對日本來說，現在這個時刻是台灣最沒有尊嚴的時刻，她拜託蔡英文要拿出一個總統該有的態度，宣誓中華民國主權。

(中時電子報)